Senador pede abertura de CPMI para apurar colapso em Manaus

Parentes de pacientes fazem fila para recarregar cilindros de oxigênio em Manaus (AM) SANDRO PEREIRA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO - 15.01.2021

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu a abertura de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar "ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados".

O texto propõe que a comissão seja composta de 11 membros titulares e sete suplentes, para atuar ao longo de 90 dias, com orçamento de despesas de R$ 90.000. O documento argumenta que o governo federal não seguiu orientações científicas de autoridades sanitárias, como a OMS (Organização Mundial de Saúde), e cita as demissões de dois ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teichque contestaram orientações do presidente Jair Bolsonaro.

Na proposta, o senador alega ainda que é preciso analisar com urgência o que classifica como "grave omissão do Governo Federal" sobre a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus.