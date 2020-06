Senador pede que OAB investigue conduta de Frederick Wassef Wassef é dono do imóvel onde Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, estava quando foi preso nesta quinta-feira (18) pela polícia

Na imagem, o advogado Frederick Wassef Gabriela Biló / Estadão Conteúdo

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta quinta-feira (18) que protocolará ofício na OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo) para que o Conselho de Ética instaure procedimento em relação a conduta do advogado Frederick Wassef.

Wassef é dono do imóvel em que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi preso na manhã desta quinta.

Leia mais: Saiba quem é o advogado dono do imóvel onde Queiroz foi preso

Desde junho de 2019, o advogado comanda a defesa do senador filho do presidente, investigado de participar em esquema de rachadinha em seu gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), quando era deputado estadual.

Rodrigues também protocolará ofício à PGE/RJ (Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) para que seja assegurada garantia de vida e incolumidade física a Fabrício Queiroz. O mesmo documento será encaminhado ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ), para que a Polícia Civil proceda no mesmo sentido.