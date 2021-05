Senador pede suspensão de compra de aparelho espião

Brasil | Mariana Londres, de Brasília, com Clébio Cavagnolle, da Record TV

Senador Alessandro Vieira pede suspensão de licitação para compra de aparelho espião Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.05.2021

O senador Alessandro Vieira (Cidadania - SE) protocolará, na Justiça Federal, uma ação popular solicitando a suspensão do edital para aquisição do aparelho Pegasus, uma ferramenta de espionagem. A justificativa do senador é de que órgãos como o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e a Abin (Agência Brasileira de Informações), não estão nas tratativas, diferentemente de editais semelhantes ocorridos em outras ocasiões.

O R7 Planalto apurou que o edital causou revolta entre os servidores da Polícia Federal e da Abin, por estarem fora das tratativas. Fontes confirmaram que o sistema Pegasus é conhecido por ter sido usado para espionagem de jornalistas e críticos ao governo em outros países.

Para o senador, “não se pode comprar um instrumento que tem servido como perseguição política e que não é possível identificar quem acessa, ou quem é alvo de cada ação”.

Alessandro ressalta que é favorável a incorporação de novas tecnologias ao trabalho das forças de Segurança Pública, mas que "deve seguir sempre os limites da legislação brasileira, que veda expressamente a prática de investigação clandestina. No caso específico, qualquer ferramenta que permita quebras de sigilo e interceptação deve ser passível de auditoria, que permita identificar com clareza os agentes responsáveis por cada acesso e os alvos de cada ação, bem como o alcance da operação e a respectiva autorização judicial".