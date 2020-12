Plínio Aguiar, do R7

Senador quer universalização da vacina contra covid-19 Pedido foi feito por Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Emenda está incluída no projeto de lei que define critérios para a vacinação da população brasileira

O pedido foi feito pelo senador Alessandro Vieira Jefferson Rudy/Agência Senado 27.02.2019

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou uma emenda que reivindica a universalização da vacina contra a covid-19.

Na emenda, Vieira afirma que “o objetivo do projeto é garantir a todos os cidadãos brasileiros o direito de vacinação, respeitada eventual decisão sobre a não-obrigatoriedade da aplicação da vacina”.

A medida foi incluída no projeto de lei que define critérios para a vacinação da população brasileira. Na última terça-feira (1º), o Ministério da Saúde divulgou as primeiras informações sobre o plano de imunização. As primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais de saúde, idosos e indígenas.

A segunda fase inclui a vacinação de idosos entre 60 e 74 anos. Em seguida, serão imunizadas pessoas com comorbidades, como doenças pulmonares, cardiovasculares, etc. Já a quarta fase é para professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e detentos.