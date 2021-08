Senador Romário bate boca com ministro da Educação Ex-jogador de futebol criticou Milton Ribeiro por fala polêmica, a qual chefe da pasta diz que foi tirada de contexto

Brasil | Do R7

Na imagem, senador Romário (PL-RJ) EFE / Cadu Gomes

O senador Romário (PL-RJ) bateu boca nas redes sociais com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que teria tido que alunos com deficiência “atrapalham” o ensino dos demais estudantes. Pelas redes sociais, o chefe da pasta disse que a fala, que causou polêmica, foi tirada de contexto.

A declaração causou revolta de Romário, que escreveu que “somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa”. “Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país”, completou.

Romário defende que todos tenham acesso e possam participar plenamente da sociedade, sendo educados sem sofrer preconceitos por suas diferenças. “O ministro da Educação faltou a muitas aulas, deixando a imbecilidade tomar o lugar da inteligência e da humanidade”, afirmou.

Ribeiro rebateu o senador. “É muito deselegante quando um representante do Parlamento se dirige desta maneira a um ministro de Estado, ainda mais com base em uma frase tirada do contexto ”, disse. O ex-jogador replicou que “deselegância, imbecilidade e idiotice é que o ministro vem fazendo”. “Toma vergonha na cara.”

[1/2] pic.twitter.com/Hoz6eF6iJp — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) August 17, 2021