Senador Romário deixa partido mais uma vez e sonda PL

A- A+

Na imagem, senador Romário (RJ) EFE / Cadu Gomes

O senador Romário (RJ) deixou nesta quinta-feira (4) seu partido, o Podemos.

A desfiliação ao Podemos foi concretizada em ação protocolada no TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), segundo informou sua assessoria de imprensa.

O ex-jogador de futebol estava no quadro de políticos do Podemos desde o segundo semestre de 2017. Antes, foi filiado ao PSB (Partido Socialista Brasileiro).

Segundo fontes, o senador, que ocupa a segunda vice-presidência da Casa, conversa com o PL (Partido Liberal).

Em nota, o partido agradeceu o senador por ter colaborado com o projeto nacional. "Durante o tempo em que permaneceu filiado, trabalhou pelo combate à corrupção e pelas defesa da transparência, do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância e das agendas social e de reformas, tão necessárias ao desenvolvimento do país. Desejamos sucesso em sua caminhada", afirma.