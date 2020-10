Senador vota pela rejeição da indicação de Kassio Nunes ao STF

Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, Kassio Nunes Marques Ascom/TRF-1

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) protocolou, nesta segunda-feira (19), voto pela rejeição da indicação de Kassio Nunes Marques para o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Para o senador, Marques não preenche de modo satisfatório os requisitos do notável saber jurídico e de reputação ilibada.

“No exercício da judicatura, o senhor Marques tem contra si mais de 25 representações no Conselho Nacional de Justiça por excesso de prazo, além de um pedido de providência e uma reclamação disciplinar. É absolutamente inadequado que um postulante ao mais alto cargo do Judiciário tenha sido frequentemente representado no órgão de correição pela morosidade na tomada de decisões”, diz Vieira.

O documento foi protocolado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) que realiza na próxima quarta-feira (21) a sabatina do indicado.

Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no início deste mês para a vaga de Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro.