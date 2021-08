Senadora Leila Barros se filiará ao Cidadania nesta quinta-feira Ato ocorrerá na liderança do partido no Senado, às 15h. Bancada do partido passará de dois a três senadores

Brasil | Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, senadora Leila Barros (DF) Geraldo Magela/Agência Senado

De olho na eleição de 2022, a senadora Leila Barros (DF), que deixou o PSB, formalizará, nesta quinta-feira (19), sua filiação ao Cidadania.

Com a mudança, o PSB deixa de ter representação no Senado Federal e a bancada do Cidadania, por sua vez, passa de dois a três senadores.

O ato ocorrerá na liderança do partido no Senado, às 15h. A saída de Leila tem como pano de fundo a disputa pelo governo do Distrito Federal em 2022. A senadora deve concorrer ao executivo, possivelmente ao lado de Reguffe (Podemos-DF).