Na imagem, a senadora Rose De Freitas Waldemir Barreto/Agência Senado

A senadora Rose De Freitas deve se filiar ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Uma reunião entre ela e os dirigentes está marcada para a próxima segunda-feira (11).

A parlamentar havia sido expulsa do Podemos após desentendimentos com a bancada. O principal problema foi a tentativa de se candidatar, novamente, do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência do Senado. A senadora era uma das que defendia a possibilidade, que é expressamente vetada pela Constituição Federal.

A legenda deu início ao processo de expulsão de Rose em outubro e, desde então, a senadora tem conversado com diversas legendas, mas fontes afirmam que ela está inclinada em fechar com o MDB. Dessa forma, o partido ganha musculatura na disputa pela presidência da Casa, com 14 senadores.