Do R7, com Agência Senado

Senadores convidam Mourão para falar sobre incêndio no Pantanal Além do vice-presidente, serão convidados para audiência pública os ministros Ricardo Salles, Teresa Cristina e Rogério Marinho

Senadores participam de visita a áreas atingidas por incêndio no Pantanal Agência Senado

A comissão externa do Senado encarregada de acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal vai convidar o vice-presidente, Hamilton Mourão, para discutir o problema. A decisão foi anunciada após visita neste sábado às áreas atingidas pelas queimadas.

Além do vice-presidente Hamilton Mourão, devem participar da audiência pública os ministros Teresa Cristina, da Agricultura, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional.

Para os senadores, a solução passa pela participação do governo federal. Eles também defenderam a construção de uma legislação específica para a região, o Estatuto do Pantanal.

"O Pantanal está sem proteção jurídica", disse o presidente da comissão externa, senador Wellington Fagundes (PL-MT), para quem a nova legislação precisará prever ações de sustentabilidade que garantam a proteção da fauna, da flora e do homem pantaneiro.

O convite aos ministros foi sugerido pela senadora Simone Tebet (MDB-MS) e será incluído no plano de trabalho da comissão a ser apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), relator do colegiado. "A gente propõe, fala, grita, finca a bandeira, mas quem executa são aqueles que estão no Executivo", ressaltou Nelsinho.

Visita

O senador Wellington Fagundes liderou neste sábado a comitiva de senadores e deputados federais que percorreu grande parte do Pantanal pela rodovia Transpantaneira. Eles puderam constatar a situação do bioma, que enfrenta um dos piores períodos de seca dos últimos 42 anos. Também visitaram o local onde diversas espécies de animais resgatados do fogo estão sendo tratados e puderam dialogar com a população tradicional que habita a região.

À tarde, a comissão realizou uma reunião na prefeitura de Poconé, um dos municípios de Mato Grosso mais atingidos pelos incêndios florestais, a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Participaram representantes das forças de segurança e dos bombeiros do estado, de produtores, de entidades da sociedade civil, de prefeituras, do governo estadual, de ONGs, especialistas e deputados estaduais de Mato Grosso. Os senadores Jayme Campos (DEM-MT) e Carlos Fávaro (PSD-MT) integraram a comitiva. Também acompanharam a reunião remotamente os senadores Nelsinho Trad, Simone Tebet, Soraya Thronicke (PSL-MS), Otto Alencar (PSD-BA) e Fabiano Contarato (Rede-ES).

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam que os primeiros sete meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparação com o mesmo período de anos anteriores. Julho foi o mês com mais focos de incêndio nos últimos 22 anos: 1.684. A situação tem ficado cada vez mais dramática, com a morte de animais e a fumaça chegando ao Sudeste do país.