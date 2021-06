Senadores da CPI da Covid lamentam marca de 500 mil mortes

A- A+

Omar Aziz e Renan Calheiros na Mesa Diretora da CPI Jefferson Rudy/Agência Senado - 20.05.2021

Senadores que integram a CPI da Covid divulgaram nota neste sábado (19) lamentando as 500 mil mortes por covid-19 no Brasil. Os parlamentares afirmaram que as vidas poderiam "ter sido poupadas, com bom senso, escolhas acertadas e respeito à ciência".

A comissão prometeu ainda que os responsáveis pelas cifras serão responsabilizados. "Asseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos a essa quadro devastador, desumano, por acaso. Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente", informou a nota.

O texto é assinado pela Mesa Diretora e por senadores de partidos de centro, centro-direita e de esquerda que integram a comissão. Parlamentares governistas não endossaram a carta. Entre as assinaturas está as do presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM); a do vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP); e a do relator, Renan Calheiros (MDB-AL).

Veja abaixo a íntegra do texto:

Nota Pública da Maioria dos Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da PANDEMIA.

Nessa data dolorosamente trágica, quando o Brasil contabiliza 500 mil mortes, desejamos transmitir nossos mais profundos sentimentos ao País.Temos consciência que nenhuma palavra é suficiente para consolar e superar a dor das perdas de nossas famílias. São 500 mil sonhos interrompidos, 500 mil vidas ceifadas precocemente, 500 mil planos, desejos e projetos. Meio milhão de vidas que poderiam ter sido poupadas, com bom-senso, escolhas acertadas e respeito à ciência.

Asseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos a esse quadro devastador, desumano, por acaso. Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, os morticínios e os genocídios não se apagam, nem prescrevem. Eles se eternizam e, antes da justiça Divina, eles se encontrarão com a justiça dos homens.

Omar Aziz

Presidente CPI

Randolfe Rodrigues

Vice Presidente

Renan Calheiros

Relator

Tasso Jereissat

Otto Alencar

Eduardo Braga

Humberto Costa

Alessandro Vieira

Rogério Carvalho

Eliziane Gama