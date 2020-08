Senadores divulgam manifesto em defesa da operação Lava Jato

Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba Agência Brasil

O Muda Senado, grupo formado por senadores favoráveis ao tema de combate à corrupção, publicou nesta quinta-feira (6) um manifesto em defesa da operação Lava Jato.

A força-tarefa tem travado embate com Augusto Aras, procurador-geral da República. Entre os principais fatores, estão o compartilhamento de dados e a proposta da criação da Unac (Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado).

No manifesto, os senadores se dizem preocupados com a crescente escalada de ações e manifestações, que “denotam uma forte orquestração com um objetivo claro”. “Fomentar uma narrativa política que destrua a credibilidade das operações de combate à corrupção que mudaram a face do Brasil, com especial destaque para os ataques direcionados à operação Lava Jato”, afirmam.

“Temos visto decisões inusitadas proferidas em regime de plantão no Judiciário, críticas e ilações descabidas por parte do Procurador-Geral da República, somadas à fala oportunista de políticos investigados ou processados”, argumentam.

O grupo de senadores ressaltam “que não cabe ao PGR o papel de fiscalizar o trabalho dos procuradores”. “Esse controle cabe à Corregedoria do MPF. Tal ingerência é inaceitável e compromete o futuro das centenas de investigações ainda em andamento”, dizem.

Por fim, repudiam o que chamam de “perseguição” contra o procurador Deltan Dallagnol, que coordena o grupo em Curitiba.

O manifesto é assinado por Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Alvaro Dias (Podemos-PR), Arolde de Oliveira (PSD-RJ), Eduardo Girão (Podemos-CE), Flávio Arns (Rede-PR), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Lasier Martins (Podemos-RS), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Marcos do Val (Podemos-ES), Major Olimpio (PSL-SP), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Plínio Valério (PSDB-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Reguffe (Podemos-DF), Rodrigo Cunha (PSDB-AL) e Soraya Thronicke (PSL-MS).