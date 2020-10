Senadores querem que Pantanal faça parte da Amazônia Legal

Senado aprova pedido para que Pantanal faça parte da Amazônia ERNESTO CARRIÇO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Senadores da comissão temporária externa do Pantanal aprovaram nesta sexta-feira (9) a indicação feita pela senadora Simone Tebet (MDB-MS) para que o Pantanal seja incluído no Conselho da Amazônia Legal pelo prazo de cinco anos . Os senadores prentendem levar o pedido ao presidente Bolsonaro na semana do dia 20 de outubro. O objetivo é ter mais recursos e estrutura, como helicópteros e apoio da Força Nacional, para combater incêndios que devem acontecer nos próximos anos com as secas previstas por institutos metereológicos.

A justificativa é que os biomas estão interligados e as queimadas na Amazônia também interferem no agravamento da seca no Pantanal.

Parte do Pantanal, a do Mato Grosso, já está na Amazônia Legal, mas a parte do Mato Grosso do Sul não está. A proposta foi feita pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), integrante da Comissão Temporária que acompanha as ações de combate às queimadas no Pantanal.

"As razões da inclusão do bioma Pantanal na Amazônia Legal são muitos simples. Hoje o Conselho Nacional da Amazônia Legal é presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é egresso das Forças Armadas, e é importante que ele possa acionar nos próximos quatro anos, que serão de muita estiagem, de queimadas, todas as forças necessários para prevernirmos e anteciparmos qualquer catástrofe ambiental de queimadas".

Há pouco mais de dois meses, o Senado Federal aprovou proposta da senadora, de indicação ao presidente Bolsonaro para que o Pantanal seja incluído na estrutura do colegiado do Conselho da Amazônia. Pela nova proposta, a inclusão irá até 2025.