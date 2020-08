Senai oferece curso gratuito a distância sobre segurança cibernética

Curso oferece capacitação de profissionais para trabalhar com segurança cibernética Divulgação/Senai



O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a multinacional Cisco Brasil firmaram uma parceria voltada à capacitação de profissionais para trabalhar com segurança cibernética. O programa CiberEducação Cisco do Brasil tem o objetivo de ampliar a oferta de jovens profissionais com esse tipo de qualificação para a indústria brasileira, uma vez que houve um aumento nos ciberataques durante o período de pandemia.

Após primeira etapa introdutória, 2 mil alunos seguirão para um processo de avaliação profissional, divididos em duas ondas que ocorrerão em 2020 e 2021. Os melhores alunos serão selecionadas para vagas em empresas parceiras da Cisco ou outras organizações interessadas em absorver estes profissionais.



“Em nossas permanentes conversas com o mercado, com os 28 setores industriais, a gente percebe o quão importante é a preparação de profissionais para trabalhar nesse tipo de função”, explica o diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, destacando que a segurança de dados se tornou prioridade para as indústrias.

De acordo com dados da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), entre 2020 e 2024, deverão ser geradas mais de 350 mil novas vagas na área de tecnologia da informação (TI), sendo mais de 37 mil delas em segurança da informação.

O Senai já detectou um aumento na preocupação do setor produtivo com relação aos prejuízos que podem surgir por causa da vulnerabilidade de dados. “Ataques a sistema de dados podem causar a interrupção de processos e queda na produtividade. Sem contar com a exposição do nome da empresa, colocando em risco sua credibilidade”, explica Rafael Lucchesi, diretor do Senai.

Inscrições

O público-alvo do programa são pessoas que já possuem alguma formação em TI, ou que estejam fazendo o curso técnico ou superior. Os interessados poderão se inscrever até 28 de agosto no site Mundo Senai para a primeira etapa de capacitação, chamada Learn-a-Thon.

Serão dois cursos autoinstrucionais: Introdução à Cibersegurança (inscrição aqui), de 15h de duração, e Fundamentos em Cibersegurança (inscrição aqui), de 30h. Em conjunto com outras instituições associadas ao programa da Cisco, a expectativa dos organizadores é de que mais de 15 mil alunos se inscrevam para esta fase, nas duas ondas do programa.

Vagas de estágio e de emprego

Depois dessa etapa totalmente autoinstrucional – sem a ajuda de um tutor –, 1 mil alunos de todo o Brasil serão selecionados para a segunda fase que formará a nova geração de jovens profissionais em cibersegurança. Os alunos selecionados realizarão dois cursos de educação profissional gratuitos mediados pela plataforma (https://www.netacad.com/pt-br) com instrutores Senai credenciados na Cisco Networking Academy.

No final do processo, os melhores alunos concorrerão a vagas de estágio ou emprego em empresas do ecossistema formado pela Cisco e parceiros. A expectativa é de que no ano que vem seja realizado a segunda onda de capacitação com novas possibilidades de emprego.