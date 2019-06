Seremos transparentes, diz ministro sobre drogas em avião da FAB Um sargento da FAB foi preso durante uma escala do avião presidencial reserva em Sevilha, na Espanha, com 39 kg de drogas

Drogas foram transportadas em avião presidencial brasileiro reserva Divulgação/FAB

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou em coletiva nesta quinta-feira (27), que o caso do militar preso com drogas após desembarcar do avião presidencial reserva em Sevilha, na Espanha, será investigado com total transparência e rigor.

Leia mais: O que se sabe sobre a prisão de militar com 39 kg de cocaína em avião da FAB

"Agiremos com total transparência e o militar será julgado pela Justiça da Espanha e pela Justiça Brasileira, conforme determina as leis de ambos os paises. Não vamos admitir criminosos entre nós", afirmou Azevedo.

Leia também: Em 1999, 33 kg de droga foram encontrados em avião da FAB

Na coletiva a FAB informou ainda que o inquérito policial militar vai investigar se o sargento passou pelos procedimentos de segurança antes do embarque e as circunstâncias em que a droga foi embarcada na aeronave presidencial.

O caso

Na terça-feira, o sargento Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos, da Força Aérea Brasileira (FAB) foi detido sob a acusação de transportar 39 quilos de cocaína dentro do avião da equipe que dá suporte à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

O sargento da FAB integrava a comitiva de 21 militares que partiu de Brasília com destino a Tóquio, no Japão, e fez escala no aeroporto de Sevilha, no sul da Espanha.

De acordo com o vice-presidente e presidente em exercício Hamilton Mourão, ele era comissário de bordo.

A detenção do militar brasileiro ocorreu durante um controle aduaneiro de rotina. O avião da FAB é um modelo Embraer 190, e é aeronave reserva da Comitiva que serve o Presidente da República e perntece ao do Grupo Especial de Transporte da FAB.