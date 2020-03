Sérgio Cabral: MP suíço envia ao Brasil R$ 20 mi em diamantes e ouro

Lucas Ferreira, do R7*, com Agência Brasil

Diamantes e ouro eram do ex-governador Sérgio Cabral Reprodução/MPF

O Ministério Público da Suíça, junto ao MPF (Ministério Público Federal), repatriou ao Brasil 27 pedras de diamante e 4,5 kg de ouro adquiridos de forma ilegal. De acordo com a instituição, os itens, avaliados em R$ 20 milhões, foram comprados com dinheiro do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

As pedras e o ouro foram localizados após uma delação de integrantes da quadrilha de Cabral responsáveis por ocultar os bens do grupo. O acordo de colaboração premiada, segundo o MPF, já recuperou mais de US$ 100 milhões que pertenciam ao ex-governador, “mas que estavam em posse” de delatores fora do Brasil.

Os diamantes e o ouro foram recuperados a partir de uma ação do MPF, SCI (Secretaria de Cooperação Internacional) e da força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Por questão de segurança, o órgão manteve em sigilo a ida dos procuradores até Genebra, na Suíça.

Em nota, o MPF informou que todas as peças recuperadas serão entregues nesta sexta-feira (6) a uma instituição bancária, na qual os itens ficarão custodiados e à disposição da Justiça Federal.

O órgão também destacou que parte do dinheiro apreendido do ex-governador do RJ foi utilizado em março de 2017 para o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Estado.

Desde que foi preso, em novembro de 2016, Cabral acumula 13 condenações penais, a maioria no âmbito da Lava Jato do Rio de Janeiro. Somadas, as penas superam os 280 anos. Ele responde ainda a mais de 30 processos criminais ligados a casos de corrupção durante o seu governo (2007 a 2014).

*Estagiário do R7, sob supervisão de PH Rosa