Sergio Moro visita Bolsonaro no hospital e afirma: 'O homem é forte'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, visitou neste domingo (15) o presidente Jair Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia, a quarta em decorrência da facada que sofreu em setembro do ano passado. O ministro saiu sem falar com os jornalistas que fazem plantão no local.

Em sua postagem no Twitter, momentos depois, afirmou que o "O homem é forte", em referência ao chefe de governo.

Bolsonaro assistiu na tarde deste domingo ao jogo entre Corinthians e Fluminense pela TV (1 a 0 para o Fluminense, em Brasília). A primeira dama, Michele Bolsonaro, e o filho dele, Carlos Bolsonaro, estavam no quarto com o presidente no hospital.

Durante a tarde, o presidente caminhou pelos corredores do hospital, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República. Não há previsão de alta do presidente, que está internado há uma semana.

O presidente reagiu bem à dieta cremosa e continua apresentando melhora, de acordo com o boletim médico divulgado neste domingo. Os médicos iniciaram a redução da volume da alimentação parenteral (endovenosa).

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que ele poderá receber alta assim que a parenteral for retirada, mas a data da alta ainda não foi divulgada. É provável que a saída do hospital ocorra dentro de alguns dias.

Durante a coletiva para a imprensa, o porta-voz informou que o presidente recebeu chá, gelatina e creme de frutas no café da manhã.

Bolsonaro permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. A fisioterapia respiratória e motora foram mantidas e as visitas seguem restritas.

