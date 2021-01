Setor público tem rombo pelo 7º ano com recorde de R$ 703 bilhões Desempenho negativo nas contas do governo central foi minimizado por superávit de estatais e governos regionais

Setor público registra R$ 703 bilhões de déficit em 2020 Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O setor público brasileiro registrou déficit primário de R$ 703 bilhões no ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo BC (Banco Central). O valor equivale a 9,49% do PIB (Produto Interno Bruto). Foi o sétimo ano seguido com rombo nas contas públicas e o pior desempenho da série histórica do BC, iniciada em 2001.

O déficit primário é o resultado que mostra a arrecadação menor que os gastos do setor público, sem incluir nessa conta o pagamento de juros.

Após um ano de pandemia, com gastos públicos adicionais e paralisação de setores da economia, essa diferença entre arrecadação e despesas aumentou diversas vezes. Em 2019, por exemplo, o déficit primário foi de R$ 61,9 bilhões.

O pior desempenho nas contas em 2020 ficou com o governo central, que teve déficit de R$ 745,3 bilhões. A União foi a responsável por programas como o do auxílio emergencial e o de manutenção de emprego e renda, entre outros. Segundo estimativa do Ministério da Economia, as medidas de combate à pandemia representaram gastos de R$ 620,5 bilhões em no ano passado.

Os governos regionais e as empsas estatais tiveram superávits de R$ 38,7 bilhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente, e minimizaram levemente o déficit do setor público.

Resultado nominal

O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais, foi deficitário em R$ 1.015,4 bilhões em 2020 (13,70% do PIB). No ano anterior, o déficit tinha sido de R$ 429,2 bilhões (5,79% do PIB).