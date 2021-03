A- A+

Simone Tebet deve ser a primeira líder da bancada feminina no Senado Pedro França/Agência Senado

Já está acertado que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) será a primeira líder da bancada feminina no Senado. A senadora, que disputou a presidência do Senado, foi escolhida por aclamação pelas demais senadoras.

O projeto que cria a liderança, de autoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), será votado na próxima terça-feira (9) e deve ser aprovado. Não há restrições ao texto e a votação irá marcar as comemorações do Dia Internacional da Mulher.

Em função da pandemia do novo coronavírus, não haverá nenhuma celebração presencial.

Os detalhes da votação foram acertados nesta quarta (3) em reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e a bancada.

A bancada feminina no Congresso é uma das maiores da Casa, com 12 senadoras, e com a criação da liderança poderá participar de decisões, como ter assento no colégio de líderes, que define as pautas, e ter mais espaço em comissões.

A liderança será rotativa a cada seis meses.