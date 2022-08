Simone Tebet diz que vai propor fim da reeleição presidencial Candidata do MDB ao Palácio do Planalto critica renovação de mandatos no Executivo: 'Dá margem para todo tipo de negociata' Simone Tebet diz que vai propor fim da reeleição presidencial

A- A+

Simone Tebet, candidata do MDB à Presidência da República Campanha Simone Tebet/Divulgação - Arquivo

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (18) que vai dar propor o fim da reeleição presidencial caso vença o pleito para o Palácio do Planalto. Segundo ela, a possibilidade de o chefe do Executivo ter dois mandatos consecutivos é "o maior problema no Brasil", pois estimula atos de corrupção.

"Hoje sei que o maior problema do Brasil é a reeleição. Faz com que o chefe do Executivo assuma e já pense no que precisa fazer para se manter no poder nos próximos oito anos. E, aí, dá margem a toda sorte de negociatas para fazer tudo que não atende a interesse público e eleitoral para permanecer [no poder]", ponderou a candidata, durante debate promovido pela Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).

"Vamos lembrar do mensalão, que comprou a consciência dos parlamentares para garantir governabilidade à base de pagamento de mesadas. O mensalão descoberto, se inventou o petrolão", acrescentou Tebet.

No evento, a candidata ainda disse que vai dar mais transparência às emendas de relator, que passaram a ser chamadas de "orçamento secreto" devido à falta de regras para a distribuição desse tipo de recurso entre deputados e senadores. Segundo Tebet, essas emendas viraram o "maior ato de corrupção do planeta Terra".

Leia mais: Tebet promete concluir obras de 2 mil creches e ampliar vagas

"Se eu for eleita presidente, com uma caneta como esta, eu dou transparência no orçamento secreto, eu baixo um ato normativo exigindo que todos os ministros de Estado deem transparência absoluta nas contas públicas do Orçamento. No primeiro dia, ele vai dizer quem é o parlamentar que mandou recurso, para onde mandou esse recurso, para ver se lá, na ponta, esse dinheiro chegou", afirmou.