Simpósio vai discutir futuro do setor de varejo e shoppings no Brasil 4º Simpósio de Varejo e Shopping, da Alshop, reunirá executivos e autoridades em quatro dias de palestras e debates, em Foz do Iguaçu (PR)

Rodrigo Maia fala para participantes da edição de 2018 do Simpósio Divulgação/Alshop

Começa nesta quinta-feira (4), em Foz do Iguaçu (PR), o 4º Simpósio de Varejo e Shopping, organizado pela Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), que irá discutir o futuro do mercado de varejo no Brasil.

Durante o evento serão debatidos temas econômicos, como a reforma da Previdência, em um painel que contará com a presença do Secretário da Previdência, Rogério Marinho.

A abertura do evento, que conta com apoio da Record TV, será realizada pelo presidente da Alshop, Nabil Sahyoun nesta quinta-feira (4).

No sábado (6), um painel irá discutir como o novo governo encara os desafios diante da realidade atual do País e terá a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, do Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O evento também trará um painel sobre o uso de tecnologia e a sua importância para o setor varejista e as possibilidades de interação para melhor as experiências de compra.

Durante o simpósio, a Alshop também vai entregar a premiação "Empresário do Ano 2019", que vai homenagear o empreendedor que se destacou por suas boas práticas em responsabilidade social, ecológica e pela ética no setor.