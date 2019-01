Sindicato move ação contra Governo de MG exigindo pagamento do 13º

Sindicato quer garantia de pagamento Reprodução / Google Street View

O Sindpol (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais) solicitou ao Tribunal de Justiça nesta quarta-feira (9) um mandado de segurança para garantir que o Governo do Estado pagará o 13º salário do funcionalismo público referente a 2018. O novo governador Romeu Zema assumiu a cadeira com a dívida deixada pela gestão anterior, de Fernando Pimentel (PT).

Segundo a direção do sindicato, a ação foi motivada por declarações que Zema deu à imprensa afirmando que os repasses não seriam feitos “tão cedo” devido à calamidade financeira do Estado.

No documento enviado à Justiça, o Sindpol alega que diante das afirmações, há “um cenário de total indefinição quanto ao pagamento de aludida verba de caráter eminentemente alimentar”.

Os depósitos da gratificação natalina deveriam ter sido feitos nos dias 20 de novembro e 20 de dezembro passados. Contudo, Pimentel anunciou que não honraria a dívida faltando três dias para o fim de seu mandato.

A diretoria do sindicato informou, ainda, que já tentou articulações políticas e manifestações para conseguir o pagamento do 13º salário para os servidores da segurança pública.

Em entrevista concedida à RecordTV Minas e ao R7 nesta quarta-feira, Zema afirmou que a quitação dos rendimentos será agilizada assim que for realizada a renegociação da dívida com o Governo Federal. “O que mais gostaria é dizer ao servidor que vamos pagar amanhã. Mas como se paga se não há o recurso disponível?”, disse o governador.

A reportagem aguarda retorno do Governo Estadual sobre o pedido de mandado de segurança do Sindpol.

