Sistema prisional registra aumento de casos confirmados de covid-19

Sistema prisional brasileiro tem mais de 773 mil detentos Luiz Silveira/Agência CNJ

O sistema prisional brasileiro registrou, nesta quarta-feira (15), um aumento de quase nove vezes no número de casos confirmados de coronavírus entre detentos. Até o momento não há registro de mortes entre os presos.

Na última segunda-feira (13), o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) contabilizava três casos confirmados de pessoas com covid-19, sendo no uma no Pará, uma no Ceará e uma no Distrito Federal.

Este número subiu para 26 casos confirmados nesta quarta-feira (15). São 23 casos no Distrito Federal, um no Pará, um no Ceará e um em Pernambuco.

O Departamento Penitenciário Nacional também contabiliza 145 casos suspeitos da doença, sendo 49 em Minas Gerais, 24 em São Paulo, 23 no Distrito Federal, 21 em Santa Catarina, 18 no Rio Grande do Sul e 10 no Pará.

A contagem do Depen engloba Centros de Detenções, Penitenciárias, Casas de Custódia, entre outras unidades penais do país.