Situação da pandemia em SP é tema da 'Live JR' desta sexta (19) João Gabbardo, líder do centro de contingência paulista, participa de entrevista com Celso Freitas, Cleisla Garcia e Luiz Fara Monteiro Situação da pandemia em São Paulo é tema da 'Live JR' desta sexta (19)

O médico João Gabbardo está à frente do combate ao coronavírus em São Paulo Divulgação - 16/07/2020

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (19) o secretário-executivo do Centro de Contingência do combate ao coronavírus em São Paulo, João Gabbardo dos Reis.

O assunto da conversa serão as ações para conter a pandemia, a campanha de vacinação contra covid-19 em São Paulo, o plano de vacinação em massa na cidade de Serrana, entre outros temas.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Luis Fara Monteiro, Celso Freitas e Cleisla Garcia.

A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país. As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras.

O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

