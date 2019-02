Situação na fronteira está mais calma, diz comandante do Exército Apesar do clima mais tranquilo, o general Edson Leal Pujol não deu previsão de quando a missão brasileira na fonteira será encerrada Situação na fronteira está mais calma, diz comandante do Exército

Valter Campanato/Agência Brasil - 11.01.2019

O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, disse nesta terça-feira (26) que a situação na fronteira da Venezuela com o Brasil está mais tranquila.

“Felizmente os ânimos se acalmaram lá, para todos nós. Óbvio que todos nós queremos a paz, ninguém quer confusão”, afirmou ao sair de um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O general reafirmou a posição do Brasil e do Grupo de Lima pela não intervenção militar no país vizinho.

Apesar do clima mais tranquilo, Pujol não deu previsão de quando a missão brasileira na fonteira será encerrada. “Estamos lá com duas missões. A primeira é a nossa operação de acolhida [de refugiados], que vai continuar. Também [há outra] para garantir a lei e a ordem, numa operação pedida pelo governo do Estado [de Roraima]."

Previdência

O general não quis comentar como estão as conversas sobre a proposta que o Executivo deve enviar ao Congresso para reforma da previdência dos militares. “Essa é uma questão do presidente do Executivo, não me diz respeito”, afirmou.