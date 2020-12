Sob suspeita de ataque hacker, TRF1 tira página na internet do ar Sistemas de informática do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral também foram alvos de ataques nos últimos dias Sob suspeita de ataque hacker, TRF1 tira página na internet do ar

O site do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), página eletrônica que engloba processos de 13 Estados e do Distrito Federal, foi retirada do ar diante da suspeita de mais um ataque hacker envolvendo um órgão do Judiciário com sede em Brasília.

"A Administração do TRF1, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, informa que, em decorrência de publicação veiculada em redes sociais de que ocorrera uma invasão ao ambiente tecnológico do TRF1, foram adotadas medidas preventivas para a preservação do ambiente", disse.

"Assim, todos os sistemas do Tribunal foram colocados em modo restrito para permitir adequada investigação, sendo que, até o momento, não se identificou nenhum ativo de TI comprometido", emendou a nota da assessoria de comunicação do tribunal.

Antes da suspeita contra o TRF1, sistemas de informática do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esse último durante o primeiro turno das eleições municipais, haviam sido alvos de ataques hackers.

