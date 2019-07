Sob vaias e aplausos, Bolsonaro entrega medalhas da Copa América

Bolsonaro posou com os jogadores ao lado da taça Sergio Moraes/Reuters - 7.7.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou as medalhas aos jogadores brasileiros e peruanos neste domingo (7), após a decisão da Copa América 2019, no Maracanã.

Ao entrar no gramado para a cerimônia de premiação, Bolsonaro foi recebido pelos torcedores com um misto de vaias e aplausos.

As manifestações contrárias ao presidente, no entanto, foram logo silenciadas pelos tradicionais gritos de "mito", proferidos por apoiadores de Bolsonaro.

Após cumprimentar os vencedores dos prêmios individuais da competição e entregar algumas das medalhas, Bolsonaro ainda fez questão de posar ao lado da taça com jogadores e membros da comissão técnica brasileira.

Durante a partida, Bolsonaro acompanhou a vitória do Brasil por 3 x 1 sobre o Peru de um camarote instalado no Maracarã. Acompanharam o presidente nove ministros do atual governo. O senador Flávio Bolsonaro, (PSL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filhos do presidente, também acompanharam a decisão ao lado do pai.