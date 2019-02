Sobe para 114 número de corpos identificados em Brumadinho

Tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 Adriano Machado/Reuters - 02.02.2019

O número de corpos identificados em Brumadinho (MG) subiu para 114, segundo o último boletim divulgado na noite de domingo (03) pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Até o momento, foram confirmadas 121 mortes. Ainda há sete corpos sem identificação.

Os bombeiros também afirmam que há seis pessoas hospitalizadas e 105 desabrigados.

O boletim informa que 223 funcionários da Vale e 171 terceirizados ou pessoas comunidade local foram localizados. Ainda há 205 vítimas desaparecidas.

Na manhã desta segunda (04), as buscas foram suspensas por causa da chuva na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o trabalho, que normalmente começa às 4h, não pôde ser iniciado.

As buscas serão retomadas assim que a chuva der uma trégua, segundo o Corpo de Bombeiros. Por volta das 8h30, os bombeiros informaram que o tempo começou a abrir e que um helicóptero Arcanjo faria um sobrevoo de avaliação.

As autoridades atuam pelo 11º dia de buscas. A tragédia foi causada pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano.