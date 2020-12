Sobe para 18 número de mortos em acidente com ônibus em Minas A tragédia ocorreu a 155 km de Belo Horizonte quando o veículo caiu de uma ponte: 13 pessoas morreram no local, segundo a Polícia Civil

Ônibus caiu de uma ponte em Minas Gerais R7

Morre a 18ª vítima do acidente com um ônibus na BR-381, em Minas Gerais, na sexta-feira (4). A informação foi confirmada neste sábado (5) pela Polícia Civil do Estado.

O passageiro, Elias Vieira Batalha, veio a óbito no Hospital Margarida, em João Monlevade, para onde alguns dos ocupantes do veículo foram transferidos.

Vinte e quatro pessoas continuam internadas.

Motorista de ônibus que caiu de viaduto fugiu antes do acidente

O acidente ocorreu a 155 km de Belo Horizonte quando um ônibus caiu de uma ponte. A maior parte dos passageiros era do município Mata Grande, no sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Civil, 13 pessoas morreram no local do acidente e as outras cinco vítimas estavam no hospital de João Monlevade.

Três vítimas em estado grave foram levados, de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Dentre eles, uma criança de 10 anos.

O veículo, com placa de Mata Grande-AL, seguia do interior de Alagoas com destino a São Paulo. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele perdeu os freios e caiu de uma altura de 26 metros, em um local conhecido como Ponte Torta.

A empresa Localima Transportes, responsável pelo ônibus, não tinha uma autorização da ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) para realizar viagens interestaduais. No entanto, o ônibus não pode ser considerado clandestino já que a empresa possui uma liminar para operar.

A Localima Transportes tem outras três autuações em Minas Gerais, uma delas por transporte irregular de passageiros.