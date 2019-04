Sobe para 224 o número de mortos identificados em Brumadinho Número foi confirmado pela Defesa Civil de Minas Gerais. As informações ainda apontam que 69 pessoas permanecem desaparecidas

Trabalho do Corpo de Bombeiros na região continua Divulgação / Corpo de Bombeiros

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o número de mortos identificados na tragédia da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, subiu para 224.

Segundo informações divulgadas na noite do último sábado (6), 69 pessoas permanecem desaparecidas e 395 foram localizadas.

Os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros continuam na região onde ocorreu o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale.

A barragem 1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro. Os rejeitos atingiram a área administrativa da Vale, uma pousada e comunidades que moravam perto da mina. As causas da tragédia ainda não foram esclarecidas.

