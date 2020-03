Sobe para 3 número de mortos em naufrágio de embarcação no Amapá O barco Anna Karoline 3 saiu de Porto do Grego, no município de Santana, no Amapá, com destino à Santarém, no Pará, e afundou na boca do rio Jari Confirmada segunda morte em naufrágio no Amapá

Embarcação naufraga no sul do estado do Amapá Reprodução

Uma terceira morte foi confirmada num naufrágio no estado do Amapá, na madrugada deste sábado (29), segundo apuração da Record TV do Amapá. Pela manhã, a Marinha do Brasil havia confirmado uma morte.

O navio Anna Karoline 3 saiu de Porto do Grego, no município de Santana, no Amapá, com destino à Santarém, no Pará, e naufragou nas proximidades da boca do rio Jari, na região sul do Estado.

Passageiros foram resgatados por outro barco Divulgação

De acordo com informações da Marinha do Brasil, o comandante da embarcação explicou que o acidente ocorreu após um vento forte. Segundo ele, passageiros caíram na água e foram resgatados por uma balsa que passava pelo local.

Leidiane e a filha sobreviveram Divulgação

A Marinha do Brasil informou ainda que a Capitania dos Portos, após tomar conhecimento do naufrágio, enviou imediatamente uma equipe de busca e salvamento para o local para realizar buscas aos desaparecidos.

Sobreviventes

Entre as três pessoas que estavam desaparecidas na manhã deste sábado estavam Leidiane Gonçalves, de 23 anos, e a filha Kamille Dias, de 3. Elas foram levadas ao embarca pelo pai de Leidiane, o pintor Antonio Mendes.

Após o naufrágio, elas entraram em contato com a família informando que estavam em uma propriedade rural próxima ao local do naufrágio.

Foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.