Sobe para 61 casos confirmados de coronavírus em presídios do Brasil Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda apontam para 157 casos suspeitos no sistema carcerário. País tem um óbito registrado em prisão

Sete Estados tem casos de coronavírus confirmados Fabíola Perez / R7

Sete Estados brasileiros têm pelo menos uma confirmação do novo coronavírus no sistema penitenciáro, conforme dados atualizados pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste sábado (18). No total, há 61 casos confirmados de covid-19 nos presídios.

Conforme os dados oficial, com 41 casos, o Distrito Federal é a unidade federativa com mais confirmações. Em seguida vem o Pará, com oito casos confirmados, e São Paulo e Roraima com quatro constatação de presos com novo coronavírus. Em Pernambuco tem duas confirmações, além de Ceará e Santa Catarina com um caso em casa.

O país registrou o primeiro óbito por coronavírus em presídios no Ri de Janeiro. A informação foi divulgada na sexta-feira (17), sobre um idoso que morreu em um presídio fluminense na quarta-feira (15).

O Brasil ainda tem outros 157 casos suspeitas de contaminação de covid-19 no sistema carcerário. São Paulo, com 51, é o Estado com mais suspeições, seguido por Minas Gerais, que tem 49 casos suspeitos. Rio Grande do Sul é o terceiro com mais suspeitas: 25. E Para, com 17, vem na sequência.