Sobre óleo no Nordeste, Bolsonaro diz que 'pior está por vir'

Bolsonaro reforçou atuação para conter manchas Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 31.10.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse, em entrevista à Record TV neste domingo (3), que o "pior está por vir" sobre as manchas de óleo no Nordeste, já que o que chegou à costa brasileira é uma pequena parte do produto vazado.

"Nós temos um anúncio de uma catástrofe muito maior que está por ocorrer por causa desse vazamento que, pelo que parece, foi criminoso", afirmou Bolsonaro.

O presidente reforçou que desde a chegada das manchas em praias nordestinas, as forças armadas, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), prefeituras e voluntários começaram a atuar na limpeza dos locais atingidos.

Uma investigação da Marinha do Brasil e da Polícia Federal aponta um navio- tanque de bandeira grega como principal suspeito de causar as manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste, desde o dia 30 de agosto.

A embarcação, que tem o nome de Boubolina, foi encontrada navegando nas áreas de manchas, transportando óleo cru de um terminal de carregamento de petróleo da Venezuela, com destino à África do Sul.