‘Solenidade de Troca das Bandeiras’ receberá representações diplomáticas de países estrangeiros Evento acontecerá no Templo de Salomão no dia 7/5

Divulgação

No dia 7/5, ocorrerá a “Solenidade de Troca das Bandeiras”, que estão hasteadas no Templo de Salomão, em homenagem aos 139 países onde a Igreja Universal do Reino de Deus está localizada. Representantes diplomáticos de algumas destas nações participarão do evento. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Carlos França, já confirmou presença.

Tremulando na Esplanada do Templo de Salomão desde a sua inauguração em 2014, as bandeiras devem ser periodicamente substituídas, pois sofrem um desgaste natural pela exposição ao clima.

Além disso, a cada novo país onde a Universal inicia o trabalho missionário, mais um mastro é erguido para receber o símbolo daquela pátria. Na primeira solenidade, realizada em 2019, foram trocadas 127 bandeiras. Este ano, serão hasteadas 139, além da bandeira da própria Igreja, totalizando 140 pavilhões.

O evento terá início às 16h, pontualmente. Os embaixadores e cônsules convidados acompanharão a solenidade do dispositivo de honra, localizado próximo ao Altar. O restante da Esplanada do Templo será destinado ao público que estará presente.

Como uma homenagem às mulheres – uma vez que em maio é celebrado o Dia das Mães – cada bandeira será içada por uma representante daquela nação. Os pavilhões subirão ao som do Hino Nacional, que será executado pela Orquestra da Polícia Militar de São Paulo.

Cada mastro, uma missão

O evento é aberto ao público. Em 2019, mais de 20 mil pessoas tomaram a Esplanada e as calçadas do entorno do Templo de Salomão para acompanhar o acontecimento.

Naquela ocasião, o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, explicou que cada mastro representa a missão que o Senhor Jesus deixou ao ordenar que seus discípulos fossem por todo mundo para pregar o Evangelho (Marcos 16.15).

“A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, ou seja, aonde chega o Evangelho verdadeiro, a nação é abençoada, assim como foi prometido ao nosso pai na fé, Abraão, que através da fé que foi revelada a ele, todas as famílias da terra seriam abençoadas (Gênesis 12.3)”, afirmou.

Além do trabalho evangelístico, a Universal também proporciona ajuda humanitária a segmentos sociais fragilizados no Brasil e no exterior, tais como refugiados, detentos e seus familiares, pessoas em situação de rua, jovens carentes, idosos abandonados, menores que cumprem medidas socioeducativas, doentes e moradores de periferias. Em 2021, foram 10,2 milhões de beneficiados no Brasil e 2,3 milhões no exterior.

Agenda: “Solenidade de Troca das Bandeiras”

Data: 7/5

Horário: 16h

Local: Templo de Salomão – Av. Celso Garcia, 605 – Brás, São Paulo (SP)