Soraya Thronicke diz que não vai apoiar nenhum candidato à Presidência no 2º turno Candidata teve menos de 0,51% dos votos e foi a quinta mais votada; ela alega ter obrigação com a impessoalidade Soraya Thronicke diz que não vai apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno

Senadora Soraya Thronicke (União Brasil) foi uma das candidatas à Presidência nas eleições deste ano Soraya Thronicke/Divulgação - Arquivo

Candidata derrotada à Presidência da República, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) afirmou que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno presidencial. Questionada por seguidores no Twitter, a parlamentar afirmou que não vai ficar ao lado nem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem do presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda etapa do pleito.

Soraya terminou a votação em quinto lugar, atrás de Lula, Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes. A senadora teve mais de 600 mil votos, o que representa 0,51% do eleitorado. "Obrigatoriamente preciso ser impessoal. O Brasil está acima de Soraya", escreveu a ex-candidata.

Lula e Bolsonaro disputam o pleito que ocorre no dia 30 deste mês e, até lá, tentam obter apoios para conquistar o eleitorado. Bolsonaro conseguiu apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e do ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos), eleito deputado federal pelo Paraná.

Lula busca o apoio de Simone Tebet (MDB), que teve 4,9 milhões de votos, e de Ciro GomeS (PDT), que obteve 3 milhões. De acordo com fontes ouvidas pelo R7, o PDT condicionou o apoio a Lula no segundo turno desde que ele incorpore pelo menos três propostas ao plano de governo: um programa para zerar as dívidas do SPC, adotar a renda mínima universal e um projeto de escola integral.