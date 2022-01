SP e Rio anunciam adiamento dos desfiles de Carnaval para abril

A- A+

Desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio foram adiados para abril FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

As prefeituras do Rio e de São Paulo, sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das escolas de samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em 21 de abril. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (21). Em nota conjunta, as prefeituras afirmaram que a medida foi adotada "em respeito ao atual quadro da pandemia de Covid-19 no Brasil e à necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional".

"O adiamento do Carnaval foi decidido após uma reunião na noite desta sexta-feira, por videoconferência, em que estiveram presentes o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário de Saúde carioca, Daniel Soranz, e o secretário de Saúde paulistano, Edson Aparecido, além dos presidentes das ligas de escolas de samba de ambas as cidades", diz a nota.

"Maiores informações sobre a nova programação do Carnaval serão divulgadas em momento oportuno."

Com a chegada da Ômicron, nova variante do coronavírus, e da epidemia de influenza, as duas capitais viram o número de casos e internações por síndrome respiratória explodir nas últimas semanas.

O Carnaval de rua, anunciado pelos prefeitos no segundo semestre de 2021, acabou sendo cancelado logo no começo de janeiro deste ano. As prefeituras, no entanto, mantiveram os desfiles das escolas de samba, sob a justificativa de que as festas permitiriam o cumprimento de protocolos sanitários.

O R7 entrou em contato com a Liga-SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo) e a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.