SP estende vacinação de idosos acima de 80 anos para domingo Imunização de pessoas com 80 anos ou mais será feita em cinco locais de atendimento espalhados pela cidade a partir das 8h

Brasil | Do R7

Vacinação em drive thru em frente ao estádio do Pacaembu Amanda Perobelli/Reuters - 08.02.2021

Os drives-thrus de vacinação contra a covid-19 instalados na cidade de São Paulo funcionarão também neste domingo (28), segundo anunciou a Secretaria Municipal da Saúde. A vacinação é para o público com mais de 80 anos.

A vacinação será feita das 8h às 19h nos drive-thrus do Pacaembu, Anhembi, Igreja Boas Novas (na Vila Prudente) e do Autódromo de Interlagos. Já o drive-thru instalado no Neo-Química Arena, em Itaquera, atenderá até 17 horas.

Todos os cinco pontos estão atendendo, exclusivamente, para aplicação da 1ª dose da vacina contra a covid-19 nos idosos com idades acima de 80 anos. A vacinação desse público começou a ser feita neste sábado (27) e, por conta da alta demanda e filas nos postos, foi ampliada para domingo. A estimativa é vacinar 140 mil idosos nessa faixa etária.

A partir de segunda-feira, os idosos também podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde, mais próxima de suas residências, segundo informou a Prefeitura.