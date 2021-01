SP mantém quilombolas em fase inicial de Plano de Imunização

A- A+

Populações quilombolas estão em fase inicial do Plano de Imunização de SP FILIPE ARAÚJO/ESTADÃO CONTEÚDO

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta terça-feira (19) por meio das redes sociais que São Paulo manterá a população quilombola em fase inicial do programa de vacinação, conforme havia determinado o Plano de Imunização do Estado.

"O Ministério da Saúde exclui os Quilombolas da fase inicial do Plano Nacional de Imunização. Acabo de determinar que em SP a população quilombola fará parte do programa de vacinação desde já, conforme previsto no Plano Estadual de Imunização", escreveu Doria.

Por meio de nota, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que não foi feita restrição ao uso da vacina para populações quilombolas. "O que temos nos dados apresentados no último domingo são incertezas sobre a eficácia específica para sub-grupos do estudo, ou seja, a eficácia para os grupos de idosos, jovens, pessoas com comorbidades, entre outros. A segurança da vacina está bem demonstrada e não foram feitas restrições para seu uso em relação às populações indicadas no pedido de uso emergencial."