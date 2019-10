STF adia votação que vai determinar extensão de anulações da Lava Jato Presidente do Supremo, Dias Toffoli, marcou para quinta-feira julgamento sobre retorno à primeira instância de todos os casos com delatores STF abre votação para saber extensão de anulações da Lava Jato

STF julga caso que pode anular sentenças da Lava Jato Nelson Jr. / SCO /STF / CP

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, decidiu nesta quarta-feira (2) adiar o julgamento que vai determinar a extensão sobre as sentenças da Lava Jato após a decisão do Supremo que cancelou a condenação do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira. O julgamento será retomado já nesta quinta-feira (3).

Resta aos membros da Suprema Corte estabelecer se será criada uma tese a partir do julgamento finalizado com o placar de 7 a 4 a favor de Ferreira.

No voto em que decretou a decisão a favor de Ferreira, Toffoli sugeriu que voltem à primeira instância todos os casos nos quais há delatores homologados.

Prisão provisória foi 'elemento de tortura' na Lava Jato, diz Gilmar

O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, afirmou logo a seguir, que, apesar de ter se posicionado contra a tese de que a ordem das alegações finais deveria anular a condenação, irá acatar a decisão da maioria do STF: "Fui vencido, mas não convencido".

O ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra para dizer que a "modulação", estabelecendo uma regra a todo o Judiciário, precisa de uma discussão muito mais aprofundada do que a que foi feita até o momento. "Nós discutimos apenas um HC, não a forma como cada processo deve ocorrer."

"Imaginemos dois réus no mesmo processo. Um recorreu (para se manifestar depois do delator), outro não. Como fica a isonomia?", pergunta Lewandowski.

Alexandre de Moraes, primeiro a defender a aceitação do habeas corpus ao ex-gerente da Petrobras, parabenizou Dias Toffoli pela decisão de abrir contagem, mas o advertiu de que nem todos os casos são análogos. "E todos os casos que não são semelhantes, todos os casos que não discutimos. O efeito extensivo poderia justificar a aplicação em situações idênticas. Para casos não similares, seria preciso outro instrumento: uma súmula vinculante", afirmou, alegando que o caminho correto não seria aquela votação.

Toffoli ouviu a alegação, mas a acatou. "No caso concreto entendi pelo prejuízo (à defesa). Esse caso será utilizado por todos os advogados e os juízes também vão levar isso em conta. É importante fixarmos uma tese."

Alexandre de Moraes rebateu: "Uma coisa é fixar uma tese, outra e estender um entendimento além do que já discutimos."

O ministro Luís Roberto Barroso foi contra a tese que estariam criando uma modulação ao Judiciário e defendeu a tese única para criar segurança jurídica no país. "Estamos julgando pela primeira vez um tema. Estamos criando, por interpretação constitucional, uma entendimento que deve ser observado por todas as instâncias."

Para Barroso, era "imprescindível votar uma tese para o tribunal não cair no subjetivismo".

Daí em diante, cada um dos integrantes votou pela fixação ou não da tese que será aplicada a outras instâncias e ganhou a sugestão de Toffoli.

O caso do ex-gerente da Petrobras

A defesa de Almeida Ferreira questionava a ordem das alegações finais na primeira instância. Em seu julgamento, o então juiz federal Sergio Moro, hoje ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, determinou prazos coincidentes tanto para o réu quanto para os delatores de seu processo – o que, segundo seus advogados, configuraria um prejuízo ao acusado. A decisão pode ser seguida em outras sentenças da Lava Jato e cancelar dezenas de condenações.

Para Dias Toffoli, é claro que o réu só pode apresentar suas alegações após um acusador, categoria na qual coloca os delatores. "Ele (delator) renuncia a ficar calado e passa a ter o dever de dizer a verdade. Ele está colaborando com o Estado. Logo não é possível entendê-lo na mesma posição que o déu delatado", justificou Toffoli.

Para o presidente do STF, a regra deve ser levada em conta para todos os casos nos quais se estabeleceu acordos de delação premiada. "Estou convencido de que há constrangimento ilegal, porque as garantias constitucionais da ampla defesa foram prejudicadas", disse. "Ao réu deve ser dada a última palavra contra a acusação feita pelo Estado com a ajuda do colaborador."

Pouco antes, o ministro Marco Aurélio Mello levou o placar para 6 a 4, votando contra o habeas corpus pedido pelo executivo.

Para Marco Aurélio, a delação "não tem natureza de prova". Segundo ele, o prazo determinado para alegação final do delator não serve para trazer novos dados contra o réu, o que descarta qualquer nulidade processua. "Se houvesse espaço para novas denúncias, poderia isoladamente embasar a condenação criminal, mas não é isso o que acontece."

O julgamento pode levar à anulação da condenação de 32 sentenças da Operação Lava Jato, segundo o Ministério Público Federal de Curitiba, podendo beneficiar 143 réus, entre os quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo do petista contou com delatores no caso do sítio de Atibaia (SP), mas não na ação do tríplex do Guarujá.