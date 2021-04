STF arquiva investigação da Lava Jato contra ministro do TCU Vital do Rêgo era acusado de receber propinas para não convocar executivos de empreiteiras em CPI da Petrobras

Brasil | Do R7

Ministro Vital do Rêgo era presidente da CPI da Petrobras em 2014 José Cruz/Agência Brasil - 19.06.2019

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou nesta terça-feira (6) o arquivamento de processos da operação Lava Jato contra o ex-senador e atual ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rêgo Filho que era investigado desde 2016 por supostas propinas para não convocar empresários à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) da Petrobras.

Em 2014, Vital do Rêgo Filho foi presidente da CPMI, que jamais convocou executivos de empreiteiras que acabariam sendo denunciadas por desvios. A ação penal contra o ministro mirava suposto pagamento de R$ 3 milhões de propinas pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, em troca da obstrução dos trabalhos da Comissão.

Em seu voto pelo arquivamento, porém, o ministro Gilmar Mendes citou vícios formais da investigação conduzida pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR) que justificavam o trancamento das ações penais.

Ele ainda afirmou que a apuração dos fatos se baseava exclusivamente em delações premiadas, sem indícios de autoria do acusado. Os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques acompanharam esse entendimento.

O ministro relator do caso, Edson Fachin, enfatizou a validade das provas e defendeu a continuação das investigações, sendo acompanhado pela ministra Cármem em seu voto. O placar terminou em três votos a dois contra a Lava Jato.