STF começa a julgar situação de mais 200 denunciados por atos extremistas em Brasília

A- A+

Invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro Joedson Alves/Agencia Brasil - 8/1/2023

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar à 0h desta terça-feira (25) a situação de mais 200 denunciados pela participação nos atos extremistas de 8 de janeiro, em Brasília. A análise vai até 2 de maio e ocorre no plenário virtual.

Na semana passada, em uma primeira análise, oito ministros do Supremo votaram para tornar réus os cem primeiros denunciados pelos atos extremistas.

• Compartilhe esta notícia no Whatsapp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

No julgamento virtual, os ministros votam por meio do sistema do STF. Se houver pedido de vista, o julgamento é suspenso. Caso ocorra um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico do tribunal.

Os investigados dos atos extremistas podem responder por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

Leia também Dino afirma que extremistas do 8 de Janeiro são 'insanos'

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo 1.390 denúncias nos inquéritos que tratam dos atos extremistas. Entre as investigações em análise, estão a do planejamento e da responsabilidade intelectual dos atos.

Outra ação investiga os participantes da invasão que não foram presos em flagrante durante a depredação das sedes dos Três Poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.