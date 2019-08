STF comunica 12ª Vara que Lula deve ficar na sala reservada da PF no PR As Justiças de São Paulo e do Paraná haviam decidido a transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé, que foi suspensa pela Corte

O Supremo Tribunal Federal (STF) comunicou nesta quinta-feira (8) a 12ª Vara de Execuções Penais de Curitiba sobre a decisão do plenário que manteve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal do Paraná.

As Justiças de São Paulo e do Paraná haviam deferido nesta quarta-feira (7) a transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Por 10 a 1, o plenário da Suprema Corte decidiu suspender a decisão até que sejam julgados habeas corpus do petista.

O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci havia determinado no início da tarde deta quarta-feira (7) que o ex-presidente cumprisse a pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

A decisão foi após a Justiça Federal do Paraná determinar a transferência de Lula da carceragem da Polícia Federal do Paraná para São Paulo, atendendo pedido da própria PF, que alegava que a manutenção do ex-presidente no local traz problemas como custos extras e aglomerações.

A defesa de Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu no fim da tarde de quarta suspender a transferência, mantendo o ex-presidente na sede da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde ele está preso desde 7 de abril de 2018.

O ex-presidente cumpre pena de 8 anos e 10 meses por condenação no caso do tríplex. Lula também foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sítio de Atibaia e recorre da decisão.

