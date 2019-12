Do R7

STF discute como dados sigilosos serão compartilhados A Corte autorizou o repasse de informações com órgãos como o Ministério Público e a polícia para investigações na última quinta-feira

Ministros do STF se reúnem para analisar dados sigilosos DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O STF (Supremo Tribunal Federal) analisa nesta quarta-feira (4) como será feito o compartilhamento de dados sigilosos. Na quinta-feira (28), a Corte autorizou o repasse de informações com órgãos como o Ministério Público e a polícia para investigações. O entendimento foi vencedor por 9 votos a 2.

Apenas votaram contra a possibilidade os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, reformou seu voto ao final da sessão no sentido de permitir o compartilhamento dos dados, mas disse que mantinha as "ressalvas" explicitadas em seu voto sobre o tema, no sentido de que o compartilhamento detalhado de dados deveria ser precedido de autorização judicial.

