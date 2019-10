Do R7

STF forma maioria para condenar Geddel no caso de malas de dinheiro Ex-ministro e o irmão, Lúcio Vieira Lima, foram acusados de lavagem de dinheiro após PF encontrar R$ 51 milhões em apartamento na Bahia STF forma maioria para condenar Geddel no caso das malas de dinheiro

Geddel Vieira Lima José Cruz/Agência Brasil - 24.05.2016

O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira (22) para condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) e o irmão dele Lúcio Vieira Lima, ex-deputado federal, pelo crime de lavagem de dinheiro. O julgamento diz respeito ao caso dos R$ 51 milhões encontrados em malas de dinheiro e caixas em um apartamento em Salvador em 2017, em operação da Polícia Federal.

A maioria foi formada na Segunda Turma após o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele se juntou ao relator do caso, Luiz Edson Fachin, e ao ministro Celso de Mello, que já haviam dado seus votos em sessões anteriores também no sentido de condenar os irmãos Vieira Lima.

Leia mais: Dodge pede que Geddel seja condenado a 80 anos de prisão

Lewandowski não endossou, no entanto, o voto dos outros ministros quanto ao crime de associação criminosa. Dessa forma, ainda é necessário aguardar o fim do voto dos demais ministros da turma – Gilmar Mendes e Cármen Lúcia - para o cálculo da pena.

Ministro nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer, Geddel está preso desde 2017 no presídio da Papuda, em Brasília.