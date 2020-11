STF julga inviável pedido para afastar ministro Paulo Guedes

Clébio Cavagnolle, da Record TV, e Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ministro Paulo Guedes (Economia) Adriano Machado/ REUTERS - 20.10..2020

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) julgou, nesta terça-feira (10), inviável pedido do PDT (Partido Democrático Trabalhista) para afastar Paulo Guedes do cargo de ministro da Economia.

O partido solicitou o afastamento de Guedes até a conclusão de procedimentos investigativos em curso no MPF (Ministério Público Federal), relativos ao suposto cometimento de crimes de gestão fraudulenta ou temerária de instituições financeiras equiparadas e de emissão e negociação de títulos mobiliários sem lastro nem garantias.

Por unanimidade, foi confirmado o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de que a ação não é meio processual adequado.

Na ação, o PDT argumenta que as investigações conduzidas pelo MPF são relativas a aportes por fundos de pensão de estatais, entre fevereiro de 2009 a junho de 2013, em fundos de investimentos que, à época, eram geridos por ele.

De acordo com o partido, a manutenção de Guedes no cargo afrontaria os princípios da moralidade e da impessoalidade. Segundo o partido, ele poderia exercer potencial influência nas investigações pelo fato de manter sob sua “influência e interferência”, na estrutura do Ministério da Economia, diversos órgãos federais ativos de investigação.

O ministro do STF afirmou, por sua vez, que "não é possível potencializar os princípios da moralidade e impessoalidade a ponto de que o Judiciário substitua o Executivo para exercer crivo quanto a uma decisão administrativa e discricionária de sua competência e indicar a este como proceder para preencher um cargo de livre nomeação".