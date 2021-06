STF julga quinta-feira ações contra a Copa América no Brasil Fux acatou pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de processos movidos por partidos políticos contrários à realização do evento

A- A+

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, em sessão realizada por videoconferência Fellipe Sampaio /SCO/STF - 25.03.2021

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, decidiu convocar para a quinta-feira (10) uma sessão extraordinária do plenário virtual para decidir a respeito de ações que questionam a realização da Copa América no Brasil, competição marcada para começar no próximo domingo.

Fux acatou pedido da ministra Cármen Lúcia, relatora de processos movidos por partidos políticos e um parlamentar oposicionistas contrários à realização do evento em meio ao elevado número de casos e mortes por covid-19 no país.

O governo Jair Bolsonaro, entretanto, deu respaldo para sediar a competição que tinha sido preterida pela Colômbia e pela Argentina.

"Considerando a fundamentada excepcionalidade do caso..., acolho a solicitação apresentada pela eminente ministra relatora, para inclusão do feito em sessão virtual extraordinária do plenário desta corte, com início em 10/06/2021 (à 00h00min) e término em 10/06/2021 (às 23h59min)", determinou o presidente do STF.