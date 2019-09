STF julga tese que pode anular sentenças da Lava Jato

Nelson Jr./SCO/STF

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) julga na tarde desta quarta-feira (25) o caso do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. A principal decisão é se, assim como no caso do ex-gerente, réus delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada.

A discussão leva em conta a decisão do STF de anular a sentença do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine.

O argumento usado pela defesa de Bendine é de que o réu não conseguiu se manifestar após as acusações de delatores da Odebrecht.

A decisão do STF pode levar a anulação de 32 sentenças envolvendo 143 dos 162 réus condenados na Lava Jato, informou a força-tarefa da operação do MPF (Ministério Público Federal) em Curitiba.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas

Assista ao vivo: