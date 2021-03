STF julgará anulação das condenações de Lula em 14 de abril

A- A+

Na imagem, ministro Edson Fachin (STF) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.11.2020

O STF (Supremo Tribunal Federal) analisará no dia 14 de abril os recursos apresentados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e determinou a transferência dos processos de Paraná para o Distrito Federal.

A decisão que colocou Lula de volta ao xadrez político de 2022 foi dada por Fachin em 8 de março. O magistrado anulou as condenações feita ao ex-presidente, pelo caso do tríplex do Guarujá (SP), no âmbito da operação Lava Jato ao entender que a 13ª Vara de Curitiba (PR) não tinha competência para julgar a ação.

A PGR, então, entrou com recurso, pedindo que seja reconhecida a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) e a preservação de todos os atos processuais e decisórios.