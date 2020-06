Márcio Neves, do R7

STF mantém investigação por corrupção contra Eduardo Paes Ex-prefeito do Rio de Janeiro e o deputado federal Pedro Paulo foram citados na operação Lava Jato e são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro

STF decidiu manter investigação contra Pedro Paulo e Eduardo Paes Reprodução / Facebook

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou o pedido de arquivamento e decidiu manter a investigação contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) em um processo gerado de uma delação premiada da Operação Lava Jato.

Os dois foram apontados por supostamente terem recebido propina da Odebrecht para facilitar a assinatura de contratos de obras da Prefeitura do Rio de Janeiro relacionadas às Olimpíadas de 2016.

Os advogados de Pedro Paulo e Eduardo Paes pediam o arquivamento da investigação argumentando ao STF que o MPF (Ministério Público Federal) não poderia confiar na declaração dada pelos delatores nem apresentar as informações prestadas por eles na Justiça sem qualquer apuração prévia sobre a veracidade dos depoimentos.

Mas o argumento foi rejeitado pela 1ª turma do STF, que decidiu epoiar a recomendação do relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que afirmou que considerou que "a delação premiada é meio de obtenção de prova" e que é "suficiente para autorizar a deflagração de investigação preliminar, visando à aquisição de outras provas destinadas a elucidar fatos supostamente caracterizadores da prática de crime".

O R7 entrou em contato com a defesa do ex-prefeito Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo por aplicativo de mensanges e telefone, mas até a publicação desta reportagem não recebeu resposta.