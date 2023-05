STF marca julgamento de mais 70 denunciados por atos extremistas em Brasília para 2 de junho

A- A+

Extremistas vandalizaram sedes dos Três Poderes Marcelo Camargo/Agência Brasil - 8.1.2023

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento que vai decidir se mais 70 denunciados no caso da invasão e da depredação dos prédios da praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro, vão virar réus. A sessão ocorrerá entre 2 e 9 de junho. No julgamento virtual, não há discussão. Os ministros votam por meio do sistema do STF. Se há um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Quando ocorre um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico do tribunal.

As denúncias fazem parte de vários inquéritos que tramitam na Corte. Um deles apura o planejamento e a responsabilidade intelectual das invasões. Outro investiga os participantes da invasão que não foram presos em flagrante durante os atos extremistas às sedes dos Três Poderes.

Mais cedo, a Corte tornou réus 131 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por terem instigado os atos extremistas. O julgamento ocorre até as 23h59 desta segunda-feira (29). Com isso, o total de réus chega a 1.176. Ao todo, a PGR apresentou 1.390 denúncias.